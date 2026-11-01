Последната спирка на мобилното студио „Студио Z“ беше Централната железопътна гара, а към екипа се присъедини и специален гост - Радослав Кузманов, познат като Човекът с халата - Epic Bath Guy.

Този път той се появи с халат в по-тъмен цвят, което веднага стана повод за закачки. На въпроса дали промяната във визията му отразява и промяна в настроението, Кузманов отговори с чувство за хумор: „Ами като живота, не е ли?“. Той обясни, че розовият халат сякаш чака по-подходящо време, в което отново да се появи „някакво по-розово време, в което живеем“.

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Посланието му към зрителите беше ясно: „Бъдете будни“. На въпроса кой е неговият будител Радослав Кузманов посочи Стефан Стамболов. Той обаче вече е упражнил правото си на глас. „Каквото всички казват, но въпросът е просто да не останат само думи. Да си останем будни не само на думи, ами да се види по някакъв начин“, заяви той.

Според него е важно хората не само да говорят за активност, но и да показват позицията си с действия.

„Не забравяйте, гласувайте! А ние отиваме да се къпем“, завършиха с усмивка от „Студио Z“.

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Редактор: Георги Иванов