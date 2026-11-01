Над 500 служители на МВР участват пряко в охраната на секционните избирателни комисии и Районната избирателна комисия в Плевен. Охраната ще продължи до обявяването на края на изборния ден, транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от всички СИК в РИК, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

В съобщението се посочва още, че оперативният щаб в ОДМВР – Плевен работи в координация и постоянна комуникация с институциите, ангажирани с изборния процес, предава кореспондентът на БТА Юрий Конов.

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До 2 ноември гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с вота, на денонощния телефон на МВР – 02/90 112 98, и на електронен адрес izbori@mvr.bg.

В ОДМВР – Плевен е създадена организация за своевременно отработване и на сигнали, постъпили на електронната поща на дирекцията: pleven@mvr.bg. Сигнали се приемат и в районните управления, както и на телефон 112. Мобилни полицейски екипи работят на терен и имат готовност незабавно да реагират и да извършват проверки. Всеки постъпил сигнал се проверява във взаимодействие с прокуратурата.

В днешния ден гишетата на сектор „Български документи за самоличност” в ОДМВР – Плевен и 11-те районни управления в региона ще работят от 8:30 ч. до 19:00 ч. Удостоверение за гласуване се издава само след приемане на заявление за издаване на нова лична карта. Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от съответната общинска администрация. Документите се издават, за да послужат пред секционната комисия, и са валидни единствено за изборния ден.

От полицията предупреждават още, че от 20:00 ч. временно ще бъдат затворени за движение улиците „Димитър Константинов” и „Вардар” в участъка към Областната администрация. Ограничава се спирането и паркирането по улиците „Дойран” и „Стоян Заимов”. Мярката цели да осигури безопасността и обществения ред по време на предаването на изборните протоколи. Ограниченията ще продължат до пълното приключване на процеса.

Шофьорите се призовават да използват алтернативни маршрути и да спазват стриктно указанията на екипите на „Пътна полиция”.

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Редактор: Мария Барабашка