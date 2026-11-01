С 16% по-висока избирателна активност отчитат в секцията в Окланд, Нова Зеландия, в сравнение с първи тур на президентските избори.

Гласуването там започна още в 21:00 часа българско време в събота. Така тази сутрин изборният ден е към края си.

„По принцип при нас гласуват около 100-150 човека. Миналата седмица гласуваха около 100 човека, а този път са 110”, обясни Диана Димитрова.

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Редактор: Ина Григорова