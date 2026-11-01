Държавният секретар на САЩ Марко Рубио защити необходимостта от диалог с Москва. Това стана на фона на напрежението около участието на руския външен министър Сергей Лавров във форума на Г-20 в Атланта.

Според Рубио комуникацията с Русия е важна за предотвратяване на ескалация и за възможно посредничество във войната в Украйна.

Заради отказ на дипломати да позират с Лавров: САЩ отмениха общата снимка на Г-20

Присъствието на Лавров предизвика дипломатически бойкот. Редица европейски държави, сред които Великобритания, Германия и Полша, заедно с Австралия и Канада отказаха да участват в общата снимка с него, заради което тя беше отменена. Рубио съобщи още, че е обсъдил с Лавров възможна среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Китай през ноември.

„Винаги е важно САЩ и Русия да поддържат комуникация на определено ниво заради опасността от бъдеща ескалация, ако нещо се обърка. Позицията ни остава категорична – ако можем да допринесем за прекратяването на този конфликт чрез посредничество, САЩ са готови да поемат тази роля. Поддържаме активен контакт с украинската страна. Разговаряме с нея също толкова често, ако не и по-често, отколкото с руската. Но е необходимо да имаме възможност за диалог и с Москва. Един от начините за това е Русия да бъде канена на форуми като този, където може да чуе не само нашата позиция, но и позициите на останалите участващи държави", каза Рубио.





