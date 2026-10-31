За част от младите българи предстоящият балотаж ще бъде първата възможност да участват в избора на държавен глава. Какви качества трябва да притежава седмият президент на България и какво очаква младото поколение от него?

Кристиян, Траяна, Виктория и Надин са четирима зрелостници, които утре за първи път ще гласуват на президентски избори. Макар да имат различни представи за идеалния кандидат, всички са категорични, че участието във вота е важно. „Вълнение, със сигурност. Но това за мен носи и огромна отговорност, тъй като е мое право, но и задължение“, споделя Траяна.

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Според Кристиян държавният глава трябва да бъде обединител на обществото и да защитава интересите на всички български граждани. „Идеалният президент трябва да бъде човекът, който говори от името на абсолютно всички граждани на България. Той трябва да може да реагира във всяка една ситуация по възможно най-добрия начин“, смята младежът.

За Траяна най-важни са способността на президента да се вслушва в хората и желанието му да работи за развитието на страната. „Трябва да бъде личност, която чува българските граждани, която се стреми да подобрява държавата всеки един ден, без да се замисля за лична изгода“, казва тя.

Виктория и Надин поставят акцент върху националната сигурност и достойното представяне на България на международната сцена. „Да може да ни защитава като нация. Както сега, когато се случват нещата с дроновете - президентът е човекът, който свиква Консултативния съвет“, посочва Виктория. „Смятам, че трябва да е отговорен и да изпълнява това, което обещава. Трябва да представя достойно българската държава, включително и в чужбина“, допълва Надин.

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Въпреки разпространеното схващане, че младите хора вземат решенията си импулсивно, четиримата зрелостници вече са направили своя избор. Те са определили за кого ще гласуват още преди последния дебат между кандидатите. „Дебатът беше една раздумка според мен. Така или иначе, той не промени по никакъв начин моя избор. Само го затвърди“, разказва Кристиян.