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За целта е нужно заявление
Избирателите с трайни увреждания, които не могат да напуснат дома си, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия. За целта е нужно заявление.
Столичната община осигурява безплатен специализиран транспорт за хората със зрителни увреждания и затруднения в придвижването. Заявки се приемат от 07:00 до 19:30 днес.
На сайта на Столичната община има информация и за секциите, предназначени за хора със зрителни увреждания или затруднения в придвижването.
ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
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