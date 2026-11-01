Избирателите с трайни увреждания, които не могат да напуснат дома си, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия. За целта е нужно заявление.

Столичната община осигурява безплатен специализиран транспорт за хората със зрителни увреждания и затруднения в придвижването. Заявки се приемат от 07:00 до 19:30 днес.

На сайта на Столичната община има информация и за секциите, предназначени за хора със зрителни увреждания или затруднения в придвижването.

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Редактор: Ина Григорова