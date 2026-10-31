Машините за гласуване на предстоящия балотаж за избор на президент и вицепрезидент не са пристигнали и няма да пристигнат навреме в избирателните секции в Тенерифе, Монреал 1 и в Атланта. Това каза Алина Добрева по време на днешното заседание на Централната избирателна комисия. По думите ѝ в секциите в Тенерифе и в Монреал 1 вече има осигурени бюлетини и в тях гласуването ще е на хартия. За Атланта все още се търси начин бюлетини да пристигнат.

От секциите, в които се провежда гласуване с хартиени бюлтени, проблеми с доставката на бюлетини има в австралийските градове Аделаида, Бризбейн и Мелбърн, посочи още Добрева. "Това са секциите, в които трябва да ги адресираме най-бързо заради часовата разлика, а също така и в САЩ – в градовете Денвър, Минеаполис, Нашвил и Шарлът", добави тя. По думите ѝ в Сидни, Австралия, бюлетините вече са доставени, очаква се и в столицата Канбера да пристигнат съвсем скоро.

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"По отношение на секциите в Австралия и на четири или пет секции в САЩ трябва да вземем решение по какъв начин да дадем инструкции на съответните секционни избирателни комисии какво да направят, за да обезпечат гласуването там", каза още Добрева. Предстои днес членовете на ЦИК да решат какви инструкции ще дадат.

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Редактор: Дарина Методиева