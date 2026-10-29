ЦИК е независим държавен орган и затова няма да влиза в коментар на политическото говорене на който и да е от кандидатите и от представители на политическите партии. Нашето решение е в посока, че няма предизборна агитация и Сметната палата следва да прецени дали е използван държавен ресурс за користни цели. Това заяви в ефира на предаването „Пресечна точка“ говорителят на ЦИК Стоянка Балова, след като на свое заседание комисията не установи нарушение на Изборния кодекс от страна на премиера Румен Радев.

„ЦИК е отговорна за организацията на изборите и в нито един момент не си е позволила да даде превес в една или друга посока, без значение в кой етап от предизборната кампания се намира. Ние работим изцяло съгласно Изборния кодекс“, посочи Балова. Тя обърна внимание, че за първи път резултатът след вота е бил отчетен толкова бързо с оглед на машинното гласуване.

ЦИК не установи нарушение на Изборния кодекс от страна на премиера Румен Радев

По отношение на втория тур говорителят на ЦИК заяви, че в момента се инсталира софтуерът за балотажа. „В чужбина вече са доставени голяма част от материалите. Тръгнаха и машините с дипломатическо карго. Абсолютно сме в готовност за провеждането и на втория тур“, увериха от комисията.

Балова каза още, че към ЦИК няма официално постъпили сигнали за изчезване на гласовете в паметта. Въпреки това, по думите ѝ, е имало устни сигнали в изборния ден. Поради тази причина от ЦИК са приели и указания, които ще бъдат до масичката с машината на всяка секционна избирателна комисия, за това как следва да постъпят избирателят и комисията във всяка една ситуация.

От „Сиела“ обясняват, че вероятно става въпрос за хипотези, при които избирателят е издърпал картата по-бързо, преди да приключи процесът и да се стигне до отрязването на разписката. Такъв случай обаче не е потвърден, стана ясно от думите на говорителя на ЦИК. Балова обясни, че е имало протоколи, които ЦИК е разгледала ръчно при повторното преброяване, за да се установи при какви случаи има несъответствие в протоколите.

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур на президентския вот

Говорителят на ЦИК посъветва избирателите да бъдат по-внимателни, да не бързат, да изчакват звуковия сигнал и тогава да вземат разписката, а след това и картата, която да върнат на съответния член на СИК. „Ако това се спази, всичко ще бъде наред с отчитането на вота“, посочи Балова.

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Редактор: Ивета Костадинова