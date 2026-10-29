Среднощно заседание на Централната избирателна комисия. То се състоя заради десетките жалби, които постъпиха в комисията, във връзка с думите на премиера Румен Радев и публикация на официалните страниците на Министерския съвет в полза на един от кандидатите за президент – Илияна Йотова.

Гюров и Кандев сезираха ЦИК за предизборна агитация на Румен Радев чрез каналите на МС



Комисията не установи нарушение на Изборния кодекс от страна на министър-председателя, защото думите му са изречени преди старта на предизборната кампания за втория тур. А по темата за това дали са използвани безплатно каналите на Министерския съвет за агитация, комисията се обърна с писмо към Сметната палата, която е компетентна по въпроса.

ЦИК разглежда 72 сигнала за предизборна агитация през стрницата на МС

Решенията бяха взети с 8 на 7 гласа.

Редактор: Цветина Петрова