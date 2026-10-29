Снимка: БГНЕС
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След часове разпалени дебати: ЦИК не установи нарушение на Изборния кодекс заради публикация в страниците на МС
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Повод са думите му са преди старта на предизборната кампания за втория тур
Среднощно заседание на Централната избирателна комисия. То се състоя заради десетките жалби, които постъпиха в комисията, във връзка с думите на премиера Румен Радев и публикация на официалните страниците на Министерския съвет в полза на един от кандидатите за президент – Илияна Йотова.
Гюров и Кандев сезираха ЦИК за предизборна агитация на Румен Радев чрез каналите на МС
Комисията не установи нарушение на Изборния кодекс от страна на министър-председателя, защото думите му са изречени преди старта на предизборната кампания за втория тур. А по темата за това дали са използвани безплатно каналите на Министерския съвет за агитация, комисията се обърна с писмо към Сметната палата, която е компетентна по въпроса.
ЦИК разглежда 72 сигнала за предизборна агитация през стрницата на МС
Решенията бяха взети с 8 на 7 гласа.Редактор: Цветина Петрова
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