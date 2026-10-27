Снимка: БГНЕС
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Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев също сезира комисията
На свое заседание Централната избирателна комисия официално обяви резултатите от първия тур на президентските избори, който се проведе на 25 октомври. Комисията разгледа и всички постъпили жалби.
72 от тях са заради решението на правителствената пресслужба да публикува призив на премиера Румен Радев за подкрепа за Илияна Йотова. Това предизвика вълна от коментари и последваща позиция на пресцентъра на министър-председателя, че медиите трябва да отразят позициите му в пълнота. Близо половин час отне на ЦИК да се запознае само с имената на жалбоподателите. Произнасянето по тях тепърва предстои.
А докато се чака решение, премиерът Румен Радев заяви - не смята публикуването на позицията си в официалните канали на правителството за грешка. „Нашият пресцентър вече даде обяснение и отговори ясно на този въпрос. Спомнете си назад – могат от моя пресцентър да ви дадат ясни факти, данни, всякакви материали по времето на министър-председателя Николай Денков как се е процедирало по тези въпроси”, подчерта Радев.
След като вчера тази публикация предизвика реакции, от правитествената пресслужба пуснаха позиция, в която заявяват, че стандартите в журналистиката изискват позициите на премиера да се отразяват достоверно и в пълнота, дори от журналисти и медии, които не споделят неговата гледна точка.
Това доведе до остра реакция на Асоциацията на европейските журналисти. Според нея медиите не се свеждат до платформи за публикуване на прессъобщения на властта, а журналистите не са просто „стойки за микрофони”, които да отразяват безропотно онова, което премиерът или друг представител на властта е благоволил да изрече.
Последва отговор на Румен Радев. „Не, ние нищо на никого не казваме. Ясно заявяваме своите позиции и начин на работа”, подчерта премиерът.
Гюров и Кандев сезираха ЦИК за предизборна агитация на Румен Радев чрез каналите на МС
Заради случая кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев сезира ЦИК. Щабът им поиска Комисията да провери дали премиерът Румен Радев е използвал институционалните комуникационни канали на правителството за предизборна агитация в подкрепа на негов политически опонент. Според жалбоподателите разпространяването на подобни послания чрез официалните ресурси на изпълнителната власт повдига въпроси за спазването на правилата за предизборната кампания и равнопоставеността между кандидатите.
ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петкова
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