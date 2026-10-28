Тази седмица на предизборна кампания ще бъде по-ожесточена от гледна точка на риториката на политиците. Това прогнозира в „Твоят ден“ по NOVA NEWS проф. Николай Овчаров от Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Музикантът и вокалист на група „Остава“ Свилен Ноев от Инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев призова в неделя повече хора да излязат да гласуват.

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Според проф. Овчаров вероятно е имало грешки в кампанията на Йотова, но все пак няма безгрешни кампании. „Била слаба в социалните мрежи, възможно е това нещо. Аз говоря, обаче, като човек, който участва в доста нейни изяви, мога да кажа, че имаше много хора. Тя заложи преди всичко на това да отиде сред хората“, каза той. Според проф. Овчаров хората не излязоха да гласуват на първия тур, защото са си мислели, че всичко е решено „с тези огромни разлики, които даваха социологическите агенции“.

Според Свилен Ноев от щабовете и на двете двойки кандидати много внимателно работят с партиите. „Защото, който вземе хората от ГЕРБ и ДПС, ще спечели, но никой не говори за това, защото е минус“, смята музикантът. Той каза още, че много му е харесал факта, че Гюров даде интервю пред CNN и заяви, че се е почувствал горд, че с кандидат-президента принадлежат на едно и също поколение.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова