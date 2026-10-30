Снимка: БГНЕС, архив
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Петър Витанов: Президентският вот не е просто избор между Йотова и Гюров, а въпрос за стабилността на кабинета или възстановяване на стара сглобка
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След дебата между Йотова и Гюров: Какви бяха ключовите послания на кандидатите
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Правителствената пресслужба премахва публикациите с изявлението на премиера, за които Гюров и Кандев сезираха ЦИК
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Илияна Йотова и Андрей Гюров сблъскаха гледни точки в предизборен дебат
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Филип Гунев: Гюров и Йотова трябва да дебатират за това каква да е ролята на президента спрямо изпълнителната власт
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Михаил Миков: „Прогресивна България“ трябваше да подкрепи Йотова по-активно
Започна доставянето на изборните книжа и материали за предстоящия балотаж
Започна доставянето на изборните книжа и материали за предстоящия балотаж. Въпреки че гласуването отново ще бъде машинно, във всяка секция ще има и хартиени бюлетини.
Те ще могат да бъдат използвани в случай на технически проблем или отказ на машината. В събота ще бъде ден за размисъл, в който агитацията е забранена.
20 години балотажите губят избиратели: Как се е променяла активността на президентските избори
Изборният ден в неделя ще започне в 7:00 часа сутринта, а избирателните секции ще посрещат гласоподавателите до 20:00 часа, освен ако пред тях все още има чакащи да упражнят правото си на глас.
ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Никола Тунев
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