Избирателите на „Възраждане” са достатъчно интелигентни и те сами могат да преценят кого да подкрепят и дали изобщо да подкрепят някого на втория тур на президентските избори. Това каза в ефира на предаването „Пресечна точка“ Петър Волгин. Кандидатът за вицепрезидент от „Възраждане“, който отпадна на първия тур, изрази лично мнение, според което избирателите на „Възраждане“ в никакъв случай не биха подкрепили кандидата за президент Андрей Гюров.

„Не защото не го харесват лично, а защото той е олицетворение на всичко това, което ние смятаме, че е вредно в българската политика. Гюров олицетворява това наведено положение на българската политическа класа, това желание тази класа да се съобразява вечно с така наречените началници от Брюксел и затова избирателите на „Възраждане“ няма как да го подкрепят, тъй като ние изповядваме съвсем различна политическа философия“, заяви той.

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На въпрос дали кандидатурата на Илияна Йотова е по-близо до идеологическата позиция на „Възраждане“, той посочи, че „ако един кандидат иска подкрепа на избирателите на някоя партия, той трябва да се държи така, че тези избиратели да го подкрепят“.

„Който иска нашата подкрепа, трябва да каже няколко много простички неща - България да бъде независима държава, да спре всякаква военна, финансова и каквато и да била друга помощ за режима на Зеленски, да не участваме в никакви военни действия не само в Украйна, но включително в Иран. Освен това България трябва да поиска дерогация от ЕС, за да можем отново да купуваме руски енергопродукти, за да свалим цената на тези продукти в България. Ето тези неща, ако каже някой от кандидатите, ние ще го подкрепим“, заяви Петър Волгин.

Той коментира и резултатите от вота за президент на първи тур. „На тези избори „Възраждане“ взе 53 хил. гласа повече. Това показва една много важна тенденция - действително през април имаше отлив от избиратели, но те сега се завръщат към „Възраждане“, защото виждат, че това, на което са се надявали, не се е случило“, посочи той.

Що се отнася до това кой ще бъде на „Дондуков“ 2, Волгин заяви, че трудно би определил кой от двамата кандидати, които отиват на балотаж в неделя, би бил съюзник на „Възраждане“. По думите му причината е, че и двамата не изглеждат като хора, които действително да защитават българския национален интерес. „На единия повече, на другия по-малко, но също достатъчно ясно се вижда, че техният основен приоритет е да изпълняват тези указания, които се дават отвън. За мен не представлява особена разлика дали единият ще бъде на „Дондуков“ 2, или другият. И двамата ще бъдат наши политически опоненти, който и от тях да стане президент“, заяви Волгин.

Той прогнозира, че на втория тур вероятно ще има малко по-висока избирателна активност, но не кой знае колко по-висока. „Това, което наблюдавахме на първи тур на изборите като много ниска избирателна активност, ще го видим и сега. Основната отговорност е на българската политическа класа и на хората, които управляват“, добави евродепутатът.

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Редактор: Ивета Костадинова