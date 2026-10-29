Съветът за електронни медии е сезирал Централната избирателна комисия за 30 случая на предполагаеми нарушения на изборните правила при медийното отразяване на президентската кампания. Данните бяха представени на заседание на регулатора в четвъртък.

Най-голям дял от сигналите - общо 13, са свързани с нарушения на изискванията към предизборната агитация. В осем от случаите става въпрос за материали, които според наблюдението на СЕМ могат да уронват престижа, честта или доброто име на кандидатите и да противоречат на добрите нрави. Останалите пет засягат използването на българското знаме и държавния герб в агитационни материали.

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Четири сигнала се отнасят до предизборни послания, разпространявани без необходимата публична информация за сключените договори. Законът изисква прозрачност както при платените, така и при безплатните форми на политическа агитация.

Проверките са установили и пропуски при представянето на социологически проучвания. В отделни случаи не е била посочена задължителната информация за поръчителя на изследването, организацията, която го е провела, или източниците на финансиране.

Сред изпратените до ЦИК материали има и три сигнала за публикуване на резултати от допитвания преди приключването на гласуването, както и още три за огласяване на социологически данни преди 20:00 часа в изборния ден. Регистрирани са също два случая на предполагаема предизборна агитация в деня за размисъл или в самия изборен ден. В един случай платено политическо съдържание не е било обозначено като такова.

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От дирекция „Мониторинг и анализи“ съобщиха още, че в сряда до ЦИК е препратен и сигнал, постъпил от гражданин. Председателят на СЕМ Габриела Наплатанова подчерта, че резултатите от наблюдението все още не са окончателни. Причината е предстоящият балотаж, по време на който регулаторът ще продължи да следи за спазването на изборното законодателство. Съветът прие представения доклад и реши специализираният мониторинг да обхване и втория тур на президентските избори.

Първото гласуване се проведе на 25 октомври, а на 1 ноември избирателите отново ще отидат до урните, за да изберат президент и вицепрезидент. На балотажа се изправят кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев.

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Редактор: Цветина Петкова