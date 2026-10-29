Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева обяви, че заместник-управляващият директор Бо Ли ще напусне институцията на 30 ноември, след изтичането на мандата му. За негов наследник на поста, считано от 1 декември, е предложен Мин Ляо, който понастоящем е заместник-министър на финансите на Китай.

„От присъединяването си към МВФ през август 2021 г. Бо беше изключителен член на нашия висш управленски екип и скъп приятел на много от нас. Той помогна на Фонда да премине през едни от най-бурните години за световната икономика, като демонстрира стабилна преценка, интелектуална задълбоченост и ненатрапчива доброта, които хората в цялата институция високо ценят“, заяви Георгиева.

Today, I announced that DMD Bo Li will conclude his IMF term on Nov. 30. He leaves a lasting legacy and will be missed. I also proposed Mr. Min Liao as his successor, effective Dec. 1. His experience will be a tremendous asset to the IMF and our members. https://t.co/QTI6ptwiry https://t.co/Bx3JKHC0br — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 28, 2026

В качеството си на заместник-управляващ директор Бо Ли отговаряше за работата на Фонда с около 90 държави членки, както и за широк кръг от въпроси, свързани с политиките. Той ръководи старта на първата политика и пътна карта на Фонда за управление на корпоративния риск, както и модернизирането на рамката за управление на данните. Ли също така насочваше работата по въпросите на цифровите пари и трансграничните плащания и ръководеше основополагаща дейност в областта на регулирането на стейбълкойните.

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Той отстояваше ангажимента на Фонда към малките развиващи се държави, подкрепяше преструктурирането на дългове в рамките на Общата рамка и ръководеше работата на институцията по въпросите на управлението и корупцията.

В по-скорошен план Ли оглави работата по изкуствения интелект, като допринесе за интегрирането му в дейностите по наблюдение, кредитиране и развитие на капацитета.

„Бо оставя траен отпечатък върху Фонда и ще ни липсва много. Лично аз съм му изключително благодарна за мъдрите съвети и отдадеността му на Фонда и нашите членове“, добави Георгиева.

Обявявайки предложението за назначаването на Мин Ляо, тя заяви следното: „Мин е високо уважаван представител на политиката с повече от три десетилетия опит в банковото дело, финансовото регулиране и макроикономическото управление. Той е участвал активно в координацията на глобалните макроикономически политики, както и в двустранното и многостранното сътрудничество във фискалната, финансовата и търговската сфера. Опитът му на пресечната точка между вътрешните реформи и международното икономическо сътрудничество ще бъде изключително ценен актив за Фонда и неговите членове.“

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От май 2018 г. Мин Ляо заема поста заместник-министър на финансите, а до 2023 г. едновременно с това е бил и заместник-ръководител на Службата на Централната комисия по финансови и икономически въпроси. Той притежава задълбочени познания в координацията на фискалната и паричната политика и от 2023 г. е член на Комитета по парична политика.

Преди това Ляо е бил генерален директор на Бюрото по международна икономика към Централната водеща група по финансови и икономически въпроси.

Мин Ляо започва професионалната си кариера в Народната банка на Китай, China Everbright Group и Bank of China. Работил е и в Китайската комисия за регулиране на банковия сектор, където е заемал различни длъжности, включително тази на генерален директор на Главната канцелария. По-късно той е бил генерален директор на Шанхайското бюро за регулиране на банковия сектор.

Наред с работата си в областта на политиките и регулациите Ляо е автор на научни изследвания във финансовата сфера, банковия надзор, макроикономическата политика и международното финансово управление.

Мин Ляо има магистърска степен по икономика от Пекинския университет и магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Университета в Кеймбридж.

Редактор: Ивета Костадинова