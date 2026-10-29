Започва поетапното включване на централното отопление в София. Първо това ще се случи в училищата и детските градини, след което в жилищните и административните сгради. Хора от няколко столични квартала обаче нямат топла вода още от август.

Почти два месеца без топла вода – такава е ситуацията, за която сигнализират жители на столичния квартал „Дианабад“. Проблемът започва след обявеното в края на август планово спиране на топлоподаването заради профилактика и ремонтни дейности.

Въпреки че първоначално бяха посочени срокове за възстановяване, част от хората продължават да чакат топлата вода. А сега, в навечерието на отоплителния сезон и очакваното пускане на парното, става ясно, че хората няма да имат и парно.

Жители на района казаха, че според съобщението от „Топлофикация София” топлата вода е трябвало да бъде спряна на 28 август, но това се е случило дори седмица по-рано без да бъдат предупредени. Отново според съобщението водата е трябвало да бъде пусната на 13 септември. И така срокът до днес всеки път се увеличава периодично с по 10 дни.

Жители на „Младост” 1 излязоха на протест заради липсата на топла вода

Жители казват, че такова нещо се случва за пръв път, а трудностите в ежедневието са големи.

Последната информацията е, че топлата вода трябва да бъде пусната на 30 октомври, но гражданите смятат, че това няма да се случи и затова възнамеряват да се обърнат към адвокат.

Хора от района са подавали и жалби, тъй като през последните години често се случва да няма парно в продължение на дни. Според тях тръбите са силно амортизирани, а ремонтите не решават трайно проблема. По думите им никой не подменя старите тръби в блоковете, които се пукат и това води до течове.

„Топлофикация София“ излезе с позиция. „Паралелно с ремонтите дружеството отстранява и редица аварии, възникнали след приключването на годишната профилактика. Те са пряко свързани със състоянието на топлопреносната инфраструктура в района, значителна част от която е на над 35 години и е силно амортизирана“.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

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Редактор: Цветина Петрова