Испанци намират спокойствие сред зеленчуковите градини. Така наречената „градинска терапия“ помага за справянето със стреса и тревожността. Програмата е част от модел, наричан от организаторите „зелена рецепта“. „Терапевтична градина“ е програма в Мадрид, която има за цел подобряване на психичното здраве.

„Оставяме стреса и ежедневните си тревоги пред вратата. Тук намираме спокойствие и се настройваме към ритъма на природата, извън градския живот“, каза терапевтът Бартоломе Колон.

Инициативата е насочена към възрастни хора, които изпитват лек до умерен стрес или емоционално изтощение.

„Тези занимания ни учат да се върнем към истинската си същност, към собствения си ритъм. Научаваме се да спрем за момент, да поставим на първо място наистина важните неща и да се съсредоточим върху грижата както за другите, така и за самите себе си. За съжаление, когато се грижим за близките си, почти никога не намираме време да се погрижим за нас“, сподели участничката в програмата Дебора Нобъл.

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Програмата е част от модел, наричан от организаторите „зелена рецепта“. При него лекари препоръчват прекарване на време сред природата по определен график като допълваща мярка към традиционните подходи за грижа за психичното здраве.

„Идеята за терапевтична градина не е нова. Новаторското в този проект е възможността центровете за първична медицинска помощ да издават „зелена рецепта“ - да предписват време прекарано сред природата като алтернатива или допълнение за грижата, подобряването и превенцията на психичното здраве“, каза артистичният директор на фондацията „Лас Росас“ Карлос Делгадо.

Някои участници споделят, че престоят на открито и общуването с другите хора, им помагат да се разсеят от ежедневните грижи.

„Заради тревожността ми личният лекар ми препоръча тези занимания. Те ми действат много добре, благодарение на времето прекарано сред природата. Има с какво да занимавам ума си и това ми помага да не мисля за проблемите. Освен това общувам с други хора, което много е приятно“, сподели участникът Карлос Ернандес.

Програмата продължава осем седмици, като участниците посещават по една сесия седмично. В края лекарите оценяват промяната в емоционалното състояние на всеки участник и дали терапията сред природата е дала резултат.

Редактор: Цвета Лазаркова