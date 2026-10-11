Четенето ежедневно за удоволствие има редица значителни ползи, каза психолът Амбърли Мередит. „Проучванията показват, че четенето може да подобри критичното ни мислене, да помогне за намаляване на тревожността от непознатото и да осигури на мозъка умствена стимулация“, отбеляза Мередит.

Според нея хората, които четат всеки ден, са склонни да бъдат по-добри в следните пет качества:

► Съпричастност

„Четенето предоставя възможност да научим как различните хора мислят в различни ситуации. То може да ни помогне да разберем как биха се чувствали другите хора“, обясни тя. Когато четат, хората получават „по-голям достъп и по-дълбоко разбиране на вътрешния свят на човек, отколкото бихме получили непременно само от ежедневните взаимодействия“.

Изследванията показват, че това може да им помогне да развият умствени умения за емпатия. „Можем да разпознаем прилики в ситуации и герои въз основа на това, което четем, и след това да използваме това разбиране, за да разберем по-добре какво преживява човек, дори и да не ни го казва“, добави експерът.

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► Фокус

Според Мередит ежедневното четене може да помогне за подобряване на способността на човек да се фокусира. „Хората, които четат ежедневно, може да открият, че способността им да останат фокусирани и ангажирани се подобрява благодарение на практиката на продължително внимание, необходимо за четене, проследяването на информацията във времето и постоянната нужда от минимизиране на разсейването. Да се научим да блокираме външния шум, за да се съсредоточим върху дадена история, може да се превърне в умение, което след това може да се приложи в други ситуации, като например слушане на други, изпълнение на работа или ежедневни задачи“, отбеляза тя.

► Богат речник

Мередит посочи, че когато хората четат, „по естествен начин усвояват думите и съдържанието на страницата и се запознават по-добре с нови думи и изрази. Изследванията показват, че това може да им помогне да разширят речника си и да подобрят уменията си за устна и писмена комуникация.

► Критично мислене

„Редовните читатели може да намират за по-лесно да оценяват и анализират ситуациите в контекст, защото четенето изисква от тях да правят точно това, когато следят дадена история“, обясни психологът. Изследванията показват, че това от своя страна може да допринесе за развитието на умения за критично мислене.

► Креативност

„Ежедневното четене за удоволствие ни насърчава да се потопим в различни светове, да изследваме въображението си и да бъдем креативни – независимо дали това означава създаване на образи въз основа на прочетеното, да си представяме възможности отвъд показаното или да поставяме под въпрос собствената си реалност или перспектива“, обясни Мередит.

Психолоът твърди, че четенето е чудесно средство за облекчаване на стреса. За хората, работещи в стресова среда, четенето може да им помогне да се пренесат в друг свят.

Редактор: Дарина Методиева