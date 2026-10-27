Не се намираме в предизборна агитация, докато няма окончателно оповестено решение кои отиват на балотаж. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров. Според него е тънка границата на това дали министър-председателят може да вземе отношение по изборния процес. „Може, защото е лидер на политическа партия, която макар и не пряко участва в избора, така както участват и народните представители. За мен не е редно такова изявление да бъде качено на страницата на Министерски съвет, защото това не е официално изявление в качеството му на министър-председател“, посочи проф. Киров.

Адвокатът от „Правосъдие за всеки“ Емил Георгиев коментира, че безспорно казаното от Румен Радев е предизборна агитация и той ясно е заявил подкрепа за единия от кандидатите. По думите на адвоката Радев има право да агитира като гражданин и политическо лице, но не и като премиер.

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„Радев, освен гражданин и политик, е и министър-председател, той стои на върха на изпълнителната власт, тоест е част от държавата, както и правителствената информационна служба е част от държавния апарат. Ако Радев има право на предизборна агитация, то държавата няма право да агитира“, заяви адвокатът.

Според него дилемата, в която се намират Радев като премиер и правителствената информационна служба е следната: „Или Радев като министър-председател заема страна и агитира като държавен орган в предизборната кампания – тя може в момента формално да е прекъсната, докато се произнесе ЦИК, но за политическата и държавната неутралност няма срокове и граници; или правителствената информационна служба е транслирала, подсилила и представила едно лично мнение на политик. И двете неща не са добре“, категоричен беше Емил Георгиев.

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Проф. Пламен Киров изказа мнение, че министър-председателят и министрите не са държавни служители, те са политически лица. „Има Закон за държавната администрация и Закон за държавните служители, където е определено, че те не могат да правят политически изказвания и трябва да бъдат политически неутрални. В този смисъл въпросните закони не ограничават политическите лица, а именно министър-председателя и министрите. Има едно решение на Конституционния съд, което се занимава специално със статута на министър-председателя и на министрите, които участват в избори за народни представители. Защото те също могат да се кандидатират и да провеждат предизборна кампания за себе си в едни парламентарни избори. Не се намираме точно в тази хипотеза, но би могло да се стъпи върху мотивите на решението на КС във връзка със сегашния казус“, обясни преподавателят по конституционно право.

По думите на адвокат Георгиев в този казус не става въпрос дали министър-председателят е държавен служител, а какви са служителите в правителствената информационна служба. „Те така или иначе ще бъдат обхванати от задължението за неутралност и политическа равнопоставеност и това е категорично“, заяви той. Според Георгиев ситуацията е изключително неприятна и се е създал лош прецедент, от който трудно ще се излезе. Ще трябва ЦИК да се произнесе, допълни адвокатът.

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Редактор: Цвета Лазаркова