Владимир Путин нарече американския милиардер Илон Мъск „истински гений” и призна, че двамата поддържат „тесни“ контакти по въпроси, свързани със сателитните технологии. Изказването беше направено по време на срещата на върха Русия - Африка в Москва, в рамките на която Путин обсъди руския проект за сателитен интернет „Рассвет“, който осигурява онлайн връзка чрез сателити.

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Казаното от руския президент предизвика вълна от коментари, тъй като версия на "Старлинк", разработена от компанията на Мъск SpaceX, се използва от украинските въоръжени сили като ключов компонент от операциите с дронове и комуникациите на бойното поле. Миналата седмица обаче Киев се сблъска с проблеми с връзката към "Старлинк" – нещо, за което Мъск призна, че е направено умишлено.

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"Илон Мъск е гениален човек, наистина гениален. Той вече е изстрелял над 5 000 спътника в орбита, докато ние правим първите си стъпки. Но сме горди, че започнахме да се занимаваме с това, и то самостоятелно. Поддържаме тесни контакти с нашите американски партньори, включително с г-н Мъск, защото в орбита е много важно да не си пречим един на друг и да спазваме определени правила, дисциплина и ред. И ние, и нашите американски партньори ценим това разбирателство. Въпреки всички политически проблеми, продължаваме да работим в тясно сътрудничество", коментира Путин.