Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че нито той, нито Илон Мъск са отговорни за това, че Украйна е загубила достъпа си до системата за сателитен интернет Starlink.

Намаляването на услугата оказа влияние върху военните операции на Украйна срещу Русия, нарушавайки комуникацията между военните ѝ части.

Белият дом е поискал ограничаване на Starshield

Президентът допълни, че ограничаването на достъпа на Украйна до системата Starshield не е налагана от Съединените щати. Освен това Тръмп отбеляза, че поддържа добри отношения с украинския си колега Володимир Зеленски.

Системата Starshield е развита от SpaceX на Мъск специално за правителствени и свързани с националната сигурност клиенти, по-специално за Пентагона. Starshield използва като основа сателитното съзвездие на Starlink.

Редактор: Дарина Методиева