Американският мултимилиардер Илон Мъск повтори призива си към украинския президент Володимир Зеленски да се оттегли.

"Време е Зеленски да си тръгне. Ако не го направи, масовите убийства ще продължат", написа мултимилиардерът в профила си социалната мрежа X, който има над 240 милиона последователи.

Сателитната мрежа на собственика на SpaceX играе ключова роля в руско-украинския конфликт, особено за комуникациите на фронта. Украйна съобщи, че е подложена на ограничения при използването на сателитната услуга, което затруднява голяма част от действията на дроновете и противовъздушната отбрана на Киев.

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Мъск увери, че всяко забавяне на мрежата се дължи на американското правителство, а не на неговата компания. Мултимилиардерът направи разграничение между услугата Starshield, предназначена за военните и използвана от Украйна за операциите ѝ на фронта и за отбрана, и "Starling", която се ползва за граждански цели.

Редактор: Габриела Павлова