Близостта на Тръмп с Путин не минава през капитулация на Украйна, а по-скоро през това, което ще се случи на 3 ноември – междинните избори в САЩ. Американският президент затова сключи сделката за дизела с Путин, за да помогне на американските фермери, за които горивото за селскостопанската им техника е непосилно скъпо, а те са огромен избирателен блок за Тръмп. Това коментира в „Здравей, България“ по NOVA журналистът и международен анализатор Огнян Дъскарев. По думите му благодарение на американския флот и американската армия са били пренесени на 130-140 млн. барела петрол през Ормузкия пролив.

„Всичко, което прави Тръмп в момента е, за задържи Сената. Ако загуби двете камари става много лошо, но ако задържи Сената – няма да е толкова“, посочи Дъскарев.

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Съпредседателят на Атлантическия съвет в България Момчил Дойчев коментира, че „покупката“ на Тръмп на руски дизел не решава проблема. Според него това е пропагандна стъпка, която обаче струва много скъпо на Украйна, включително и с ограничаването на услугите на Starlink.

„В тази политическа борба би следвало в САЩ да се отчитат коренните американски интереси, които не са свързани с това Украйна да загуби войната, защото това е против американския национален интерес и против европейския. Погрешна е преценката на Тръмп, че Зеленски трябва да си ходи, че той е виновникът и, че едва ли не, Путин искал мир. Това е пълен абсурд! Това е груб натиск и когато политиката е лишена от морални ориентири, свързани със защитата на най-върховните американски и цивилизационни ценности, това води до жестоки резултати“, категоричен бе Дойчев.

Според Огнян Дъскарев дългосрочната политика на Тръмп е все пак да има мир в Украйна и той иска да спре войната, защото никой друг не може.

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Момчил Дойчев коментира още, че трябва да има тройна инициатива между България, Турция и Румъния, които трябва да поискат задействане на член 4-ти на НАТО. „Това ще покаже, че НАТО не е беззъба организация, която е лишена от смисъл и ще покаже на агресора, който е ясен, че НАТО може да задейства член 4-ти, но ако се продължи, може да задейства и член 5-ти“, посочи той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова