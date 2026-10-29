Близо 26 хиляди граждани на държави извън Европейския съюз са получили достъп до българския пазар на труда през 2025 г. Това е с около 25% повече спрямо предходната година. От тях 18 658 са сезонни работници. В същото време броят на чуждестранните работници с разрешителни за пребиваване, издадени с цел заетост, достига 29 хиляди към края на годината. Това е почти пет пъти повече спрямо 2020 г. Данните са от анализ на Института за пазарна икономика.

Графика: ИПИ

Значителна част от чуждестранните работници идват за кратки периоди, най-вече заради сезонните нужди на туризма и земеделието. Според анализа дори при най-високата оценка работниците от трети страни представляват под 2% от общо около 2,9 милиона заети в България. Те са концентрирани предимно в хотелиерството и ресторантьорството, строителството, земеделието и производството.

ИПИ: Чуждите работници запълват позиции, за които в България вече няма достатъчно кадри

Институтът не открива връзка между дела на сезонните работници от трети страни и промените в заетостта на местното население. Идеята, че чуждестранните работници потискат заплащането, също не се потвърждава от разгледаните показатели. Между 2020 и 2025 г. брутните заплати в хотелиерството и ресторантьорството нарастват с близо 110%, което е значително над средния ръст от 87% за страната. Въпреки това секторът продължава да предлага най-ниските възнаграждения.

Графика: ИПИ

Според ИПИ привличането на работници от чужбина може да помогне за преодоляване на недостига на кадри, който остава сериозен проблем за българската икономика. През 2025 г. работодателите са заявили потребност от над 231 хиляди потенциални назначения през следващите 12 месеца, макар че тази оценка вероятно надхвърля реалните им възможности за наемане. Анализът отчита, че привличането на работници от трети страни, съчетано с мерки за активиране и квалифициране на местната работна сила, може да допринесе за икономическия растеж.

Редактор: Ралица Атанасова