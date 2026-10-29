Безопасността на испанската железопътна мрежа - под въпрос. След близо три десетилетия надеждност, само в рамките на тази година страната преживя две смъртоносни катастрофи с високоскоростни влакове. При последния инцидент в сряда влак се блъсна отзад в друг, а загиналите наброяват 68.

Испанската високоскоростна железопътна система се смята за едно от най-значимите постижения на страната. По дължина на линиите тя се нарежда на второ място в света след Китай, информира Associated Press.

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През януари 46 души загинаха при друг тежък инцидент в Южна Испания, когато влак дерайлира и се удари странично в насрещно движеща се композиция. И двете катастрофи през тази година включват влакове на държавната компания RENFE и на частния оператор IRYO.

Снимка: БГНЕС/ Тежката влакова катастрофа в Барселона от януари

Ясна е причината за жестоката влакова катастрофа с 68 жертви в Испания

Последният сблъсък стана в централната провинция Толедо, в близост до град Урда. Според испанския министър на транспорта Оскар Пуенте причината е свързана с отказ на системата за безопасност, последван от решение на централния команден център да разреши движението на влак на RENFE без ограничения на скоростта. Влакът се е сблъскал със спрялата композиция на IRYO в 8:53 ч. сутринта. Министърът заяви, че на влака не е трябвало да бъде разрешавано да потегля, докато сигналът за спиране е бил активен, и подчерта, че машинистите не са виновни.

Испанският премиер Педро Санчес обеща пълно разследване и мерки за предотвратяване на подобни трагедии. "Две катастрофи с високоскоростни влакове в рамките на една година са неприемливи", заяви той. Правителството обяви тридневен национален траур.

Снимка: БГНЕС/ Влаковата катастрофа с 68 загинали в Толедо

Влаковите инциденти в контекста на предстоящите избори

Катастрофата се случва около четири седмици преди националните избори в Испания и поставя допълнителен натиск върху премиера Педро Санчес. Откакто дойде на власт през 2018 г., той премина през няколко кризи - пандемията от COVID-19 и глобалната инфлация, но успя да запази позициите си и да извоюва преизбиране. Сега обаче социалистите са изправени пред ново предизвикателство, а поредната тежка железопътна катастрофа може допълнително да усложни предизборната им кампания.

По-рано този месец Санчес призова за предсрочни избори, като управляващите и други прогресивни партии се надяваха да привлекат подкрепа на фона на общественото недоволство от високите цени на жилищата и наемите. Около час преди новината за катастрофата да се разпространи в сряда, премиерът публикува в социалната мрежа X послание, в което заяви: „Има много причини да бъдем оптимисти за тази страна.“

41 станаха жертвите на влаковата катастрофа в Испания

Железопътният инцидент са само част от проблемите на правителството, което е подложено на критики от десните партии заради либералната си миграционна политика и обвиненията в корупция срещу социалистите и съпругата на Санчес, които отричат обвиненията.

Снимка: БГНЕС/ Влаковата катастрофа с 68 загинали в Толедо

Лидерът на опозиционната Народна партия Алберто Нунес Фейхоо поиска пълно разследване на катастрофата и обяви, че партията му отменя предизборните си прояви в знак на уважение към жертвите. „Това е моментът да отдадем уважение на загиналите, ранените и техните семейства“, заяви той, като добави, че това не означава, че въпросите на испанското общество трябва да останат без отговор. По-остра реакция последва от лидера на крайнодясната „Вокс“ Сантяго Абаскал, който обвини правителството в предателство към гражданите и заяви, че ще работи то да бъде изправено пред съда заради действията си.

Редактор: Ралица Атанасова