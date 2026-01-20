Броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания достигна 41. В страната започна тридневен траур и всички всички знамена бяха спуснати наполовина.

Междувременно спасителните екипи продължават да търсят тела на още загинали. Вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка заяви пред испанската държавна телевизия РТВЕ (RTVE), че спасителите смятат, че са намерили още три тела, които все още са заклещени между останките на влаковете. Те все още не са включени в официалния брой.

Властите в област Андалусия обявиха, че 39 души, сред които и четири деца, остават в болница.

Фаталният инцидент стана в неделя вечерта, когато задната част на влак с 289 пътници, пътуващ по маршрута Малага - Мадрид, излезе от релсите. Той се сблъска с идваща насреща композиция, движеща се от Мадрид към Уелва.

Предната част на втория влак, в който имало близо 200 пътници, поела основната сила на удара. Сблъсъкът изхвърлил първите два вагона от релсите и те паднали по 4-метров склон. Някои тела бяха намерени на стотици метри от мястото на катастрофата, каза Хуанма Морено, председател на регионалното правителство на Андалусия.

Властите продължават да разследват причините за произшествието, което испанският министър на транспорта Оскар Пуенте определи като „наистина странно“, тъй като е станало на прав участък и нито един от влаковете не е карал с превишена скорост.

Пуенте обаче заяви, че властите са открили счупена част от релсите. „Сега трябва да определим дали това е причина или последица от дерайлирането”, каза министърът.

Влакът, който излязъл от релсите, е собственост на частната компания „Ирио“, а композицията, понесла основния удар - на държавната железопътна компания „Ренфе Алвиа“.

В изявление от „Ирио“ казаха, че влакът им е произведен през 2022 г. и е преминал последната си проверка за безопасност на 15 януари.

Президентът на „Ренфе“ Алваро Фернандес Ередия заяви, че и двата влака са се движели значително под ограничението на скоростта от 250 км/ч и човешка грешка може да бъде изключена като причина за катастрофата.

Влаковата катастрофа разтърси страната, която е лидер в Европа по пробег на високоскоростни влакове и се гордее с железопътната си мрежа.

Испанският премиер Педро Санчес посети мястото на инцидента близо до град Адамус в понеделник, а днес това ще направят и крал Фелипе и кралица Летисия.

Междувременно испанската гражданска гвардия събира ДНК проби от членове на семейства, които се опасяват, че техни близки са сред неидентифицираните жертви.

Движението на влакове между Мадрид и градовете в Андалусия - най-гъсто населената област в Испания, беше спряно, което доведе до транспортен хаос. Испанската авиокомпания „Иберия“ пусна допълнителни полети до Севиля и Малага. Някои автобусни компании също засилиха дейността си в южната част на страната.

