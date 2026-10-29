Жители на столичния квартал „Младост 1“ повече от месец са без топла вода заради авария по топлопреносната мрежа. Хората се опасяват, че ще бъдат и без парно през зимата.

„От 2 октомври до момента изобщо няма топлоподаване. Ремонтите са много чести, а проблемът е остарялата мрежа. Когато се спука тръба, се поставя скоба, вместо да се отстрани причината. Проблемът е управленски, да се включи и енергийният министър. Нека завалят оставки“, заяви адвокат Инна Бояджиева в ефира на „Твоя ден“ по NOVA NEWS.

Част от София остава без топла вода

По думите ѝ прекъсванията създават сериозни затруднения за семействата с деца и възрастните хора. Детските градини и училищата в района също са без топла вода. Бояджиева добави, че са подавани жалби до „Топлофикация София“, омбудсмана, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. По думите ѝ предстои да бъде заведен колективен иск за продължителното прекъсване.

„Децата са без топла вода, а парно няма. Мият си ръцете със студена вода. Това са елементарни нужди“, разказа жител на квартала.

„Топлофикация София" е собственост на Столичната община. Кметът не може да не знае какво се случва. Дружеството умишлено се води към фалит", добави друг жител на квартала.

„Топлофикация София“ излезе с позиция. От дружеството обясняват, че „отстраняването на аварията изисква сериозни строително-монтажни дейности, включително изкопни работи. Топлопреносната мрежа в района е на повече от 35 години, което създава предпоставки за чести аварии. При отстраняването на един пробив нерядко възникват нови повреди в други участъци, което налага промени в сроковете".

Дружуството увери, че аварийните екипи работят за възстановяване на топлоподаването във възможно най-кратък срок. И поднесе извинения на засегнатите жители.

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