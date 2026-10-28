Части от столичния квартал ж.к. ‚Изток“ остават без топла вода. Причината е, че „Топлофикация София“ извършва поетапна подмяна на участъци от топлопреносната мрежа.

В периода от 12 ноември до 27 ноември 2026 г. ще бъдат подменени отклоненията към жилищните блокове, поради което ще бъде преустановено топлоподаването към следните сгради:

- ул. „Латинка” № 19, № 21, № 23, № 25 и № 27;

- ул. „Константин Щъркелов” - бл. 78;

„Топлофикация“ започва поетапно пускане на парното в София

Дружеството е създало организация за изпълнение на дейностите в най-кратки срокове и при техническа възможност ще възстанови топлоподаването преди предварително обявената дата.

За периода на прекъсване на услугата, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

Редактор: Цветина Петрова