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Причината е подмяна на участъци от топлопреносната мрежа
Части от столичния квартал ж.к. ‚Изток“ остават без топла вода. Причината е, че „Топлофикация София“ извършва поетапна подмяна на участъци от топлопреносната мрежа.
В периода от 12 ноември до 27 ноември 2026 г. ще бъдат подменени отклоненията към жилищните блокове, поради което ще бъде преустановено топлоподаването към следните сгради:
- ул. „Латинка” № 19, № 21, № 23, № 25 и № 27;
- ул. „Константин Щъркелов” - бл. 78;
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Дружеството е създало организация за изпълнение на дейностите в най-кратки срокове и при техническа възможност ще възстанови топлоподаването преди предварително обявената дата.
За периода на прекъсване на услугата, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.Редактор: Цветина Петрова
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