От четвъртъкзапочва поетапното включване на централното отопление в София. Първи парно ще получат училищата и детските градини, след което топлоподаването ще бъде пуснато и в жилищните и административните сгради. Това съобщиха от „Топлофикация София“.

Решението е взето заради очакваното застудяване през следващата седмица. Според прогнозите средноденонощните температури ще бъдат по-ниски от обичайните за сезона.

Парното в София ще бъде пуснато до седмица

От дружеството уточняват, че абонатите, които предпочитат отоплението в сградата им да бъде включено на по-късна дата, могат да поискат отлагане. За целта е необходимо да подадат заявление в клиентски център на „Топлофикация София“, придружено от протокол с решение на общото събрание на етажната собственост.

Преди пускането на парното всички ремонти по вътрешните отоплителни инсталации трябва да бъдат приключени. Ако системата на сградата е била източена, тя трябва да бъде напълнена отново. В противен случай топлоподаването няма да бъде възстановено.

От „Топлофикация София“ съветват гражданите да отворят докрай вентилите на радиаторите си. Това ще улесни нормалното пускане на отоплението и ще намали необходимостта от допълнително обезвъздушаване. Абонатите трябва да проверят и дали електронните уреди за дялово разпределение върху радиаторите работят. Ако дисплеят на някое от устройствата не показва информация, е необходимо да се свържат с фирмата си за топлинно счетоводство.

Редактор: Цветина Петкова