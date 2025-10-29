Снимка: iStock
Това стана ясно от думите на директора на „Топлофикация София“ Петър Петров
Парното в столицата ще бъде пуснато, по всяка вероятност, до една седмица. Това стана ясно от думите на директора на „Топлофикация София“ Петър Петров, който участва в заседанието на парламентарната комисия по енергетика.
„Предвиждаме около 5 - 7 ноември да пуснем топлоподаването“, поясни Петров и уточни, че в този период се очаква среднодневна температура от около 12 градуса и по-дълго застудяване.
ЕС: Формулата за сметките за парно е неточна
По думите му дружеството има готовност да работи през зимните месеци.Редактор: Мария Барабашка
