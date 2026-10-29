Избирателите, които са гласували на първия тур на президентските избори на 25 октомври в чужбина, но в неделя ще бъдат в България, ще могат да упражнят правото си на глас в секцията по постоянния си адрес. Същото правило важи и в обратната ситуация - ако на първия тур човек е гласувал в България, но за балотажа се намира зад граница, той ще може да гласува в чужбина при спазване на условията за гласуване там.

Не е необходимо да се подава ново заявление за гласуване по настоящ адрес. Избирателите, които са получили разрешение да гласуват на различен от постоянния си адрес за първия тур, запазват това право и за втория. Вече издадените документи остават валидни.

Къде и как можем да гласуваме по настоящ адрес

Специални правила са предвидени и за учениците, студентите и докторантите в редовна форма на обучение. Ако учат в населено място, различно от това по постоянния им адрес, те могат да изберат в коя секция там да гласуват. За целта трябва да представят пред секционната избирателна комисия документ за самоличност и доказателство, че се обучават редовно. Това може да бъде заверена ученическа или студентска книжка за съответния семестър или официално уверение, подписано от ръководителя на учебното заведение. Студентите, които използват електронни студентски книжки, трябва да носят уверение от университета, удостоверяващо редовната им форма на обучение.

Тези правила дават възможност на избирателите да участват във втория тур, дори когато в деня на балотажа се намират на различно място от това, на което са гласували седмица по-рано.

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Редактор: Цветина Петкова