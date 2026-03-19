Избирателите могат да упражнят правото си на глас в секцията по редовно местожителство, вписано в личната им карта. Това важи за всички, които са регистрирани в съответното населено място към датата на вота - 19 април.

Гражданите, които имат настоящ адрес в различно населено място от постоянния, могат да изберат да гласуват там. За целта обаче е необходимо да подадат заявление до кмета на съответната община. Срокът за това е 4 април. Документите могат да бъдат внесени както на място в общинската администрация, така и по електронен път чрез сайта на Главна дирекция ГРАО.

