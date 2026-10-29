Няколко кокошки в двора, представени като земеделски бизнес. Трудов стаж, който всъщност принадлежи на починал човек. Вдовица, която години наред получава добавка от пенсията на първия си съпруг, без да съобщи, че се е омъжила повторно. Това са само част от необичайните случаи, на които се натъкват служителите на Националния осигурителен институт в Кърджали при проверките за неправомерно получаване на пенсии и социални обезщетения.

Историите са описани в официалния информационен бюлетин на институцията за 2026 г. Те разкриват различни начини, по които хора се опитват да получат пари от общественото осигуряване, без да имат право на тях – от фиктивна земеделска дейност и несъществуващи трудови договори до подправени документи и укрити обстоятелства.

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Равносметката е сериозна. От началото на 2021 г. до публикуването на данните териториалното поделение на НОИ в Кърджали е предало на прокуратурата 252 случая. Установените неправомерно получени пенсии възлизат на близо 258 000 евро. По случаите, предадени до края на 2025 г., съдът е признал за виновни 53 души. От тях 16 са получили условни присъди, 35 са освободени от наказателна отговорност с наложена глоба, а две дела са прекратени по давност.

Няколко кокошки в двора вместо истинско земеделско стопанство

Една от най-разпространените в миналото схеми е свързана с хора, които се регистрират като земеделски производители, без действително да развиват стопанска дейност. Целта е чрез осигуряване като земеделски стопани да придобият право на обезщетения за болнични, бременност, раждане и отглеждане на дете.

При проверки съвместно с МВР и областната дирекция „Земеделие“ обаче служителите на НОИ установяват, че част от регистрираните производители не продават никаква продукция. Вместо реален бизнес те поддържат малки домашни стопанства, предназначени единствено за нуждите на семейството.

Сред примерите, посочени от институцията, са хора, които отглеждат само няколко кокошки, за да имат яйца за собствена консумация. Проблемът е, че според законовите изисквания земеделският стопанин трябва действително да произвежда растителна или животинска продукция, предназначена за продажба. Самото наличие на домашни животни не е достатъчно, за да възникне право на съответните обезщетения.

Между 2021 и 2023 г. НОИ отказва изплащането на обезщетения на общо 250 фиктивни земеделски стопани. Най-много са случаите през 2021 г. – 157, следвани от 67 през 2022 г. и 26 през 2023 г. Според институцията през последните години тази практика е преустановена и нови подобни случаи не са установявани.

Срещу разпорежданията за възстановяване на неправомерно получени обезщетения са подадени 90 жалби, като 17 от тях са достигнали до Административния съд в Кърджали. От НОИ посочват, че съдебната практика потвърждава законосъобразността на издадените актове.

Опит за пенсия с трудовия стаж на починал човек

Сред най-необичайните случаи е опит на човек да си осигури необходимия стаж за пенсиониране с документи, които не доказват собствената му трудова дейност. Първоначално той представя удостоверения, според които е бил тютюнопроизводител. Проверката обаче показва, че в съответната община няма данни да е извършвал такава дейност.

След този неуспех мъжът опитва друг подход. Представя документ за осигурителен стаж, издаден на друго лице със същите имена. За да прикрие разликата в самоличността, заличава единния граждански номер от удостоверението. Служителите на НОИ се свързват с работодателя, издал документа, и установяват, че истинският му притежател е бил пенсионер от София, който вече е починал.

Друг кандидат за пенсия представя четири удостоверения за осигурителен стаж. При проверката се оказва, че две от тях съдържат неверни данни, а в останалите две действителният стаж е наполовина по-малък от записания. Случаят е изпратен на прокуратурата.

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Вдовица скрила втория си брак, за да продължи да получава пари

Любопитен случай от юли 2026 г. показва как укриването на семейно обстоятелство може да доведе до неправомерно получаване на пенсионна добавка в продължение на години.

Жена получавала добавка от пенсията на починалия си първи съпруг. Впоследствие сключила втори брак, но не уведомила НОИ за промяната. Това било важно, защото повторното ѝ омъжване е основание изплащането на добавката да бъде прекратено.

Историята излиза наяве, когато вторият съпруг също починал. През юли жената изпратила упълномощено лице в НОИ - Кърджали, което да подаде заявление за добавка вече от пенсията на втория ѝ съпруг.

Така служителите установили, че години по-рано тя не е съобщила за новия си брак и е продължила да получава плащания, на които вече не е имала право. Според НОИ сега жената ще трябва да възстанови неправомерно получените средства.

Фирма без дейност назначила 27 души

Друга схема е разкрита при съвместна проверка на НОИ и икономическата полиция в Кърджали. Чужд гражданин регистрирал дружество в България и назначил 27 души. Проверката обаче установила, че никой от тях не извършвал реална трудова дейност, а самата фирма нямала търговска дейност.

Според констатациите на проверяващите дружеството било създадено с цел собственикът му да получи разрешение за пребиваване в България. След като му било отказано продължително пребиваване, той напуснал страната. Въпреки това за назначените служители продължили да се подават данни, че са осигурени.

Оказало се, че девет души вече са получили неправомерно обезщетения въз основа на фиктивните си трудови договори. За двама от тях са издадени разпореждания за връщане на общо 21 649,69 лева, изплатени за болнични, бременност, раждане и отглеждане на малко дете. Други седем души трябва да възстановят общо 24 472,24 лева, получени като обезщетения за безработица. Петима от фиктивно назначените използвали документите от фирмата и при пенсионирането си.

Болнични за съпрузи по едно и също време

Проверките на НОИ обхващат и съмнителни болнични листове. Сред случаите, които привличат вниманието на експертите, са семейства, в които двамата съпрузи едновременно излизат в болничен, издаден от един и същи личен лекар, но за различни заболявания.

От институцията уточняват, че подобни съвпадения пораждат съмнения и стават повод за допълнителна проверка, но сами по себе си не доказват злоупотреба.

Установявани са и случаи, при които служители използват платен отпуск между два болнични листа, така че да избегнат преглед пред лекарска консултативна комисия. Според НОИ отпускът между болничните не прекъсва автоматично периода на временна неработоспособност. Когато общата продължителност надхвърля допустимите 14 дни за еднолично издаване от лекар, е необходимо произнасяне на лекарска комисия. През последните три години експертите на НОИ в Кърджали са подложили на медицински контрол общо 8411 случая.

Получавали обезщетение за безработица, докато вземали пенсия от чужбина

Сред другите установени нарушения са случаи на хора, които получават пенсия за старост от друга държава, но кандидатстват и за обезщетение за безработица в България. В заявленията си те посочвали, че нямат придобито право на такава пенсия в чужбина, въпреки че вече я получавали.

От 2024 г. до публикуването на данните НОИ е установил 102 случая, при които по този начин неправомерно са изплащани обезщетения за безработица. При други 43 души невярно декларираните обстоятелства са разкрити още преди отпускането на парите и така са предотвратени щети за осигурителната система. Институцията е издала общо 590 разпореждания за възстановяване на неправомерно получени обезщетения за безработица по различни основания.

Внимание се обръща и на хора, работили продължително в други държави от Европейския съюз, които се връщат в България с намерението да получават по-високи обезщетения. Когато проверките установят, че последната им работа е била в чужбина и че България не е компетентната държава за изплащането на обезщетението, заявленията се отхвърлят. На това основание през последните три години са отказвани плащания на близо 60 души годишно.

Фалшиви документи и подменени имена във ведомостите

Особено сериозен проблем остават опитите за придобиване на пенсия чрез документи за несъществуващ трудов стаж. При проверка на фирма, определена като рискова, служителите на НОИ установили разминавания между издадените удостоверения и оригиналните ведомости за заплати.

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В част от документите липсвали имената на хората, за които впоследствие бил удостоверен стаж. На други места имало изтривания и подменени записи, включително с имена, сходни с тези на кандидатите за пенсия. Със съдействието на МВР през 2025 г. били иззети ведомости за заплати от човек, който вече нямал право да представлява дружеството. Проверени са документите на общо 161 души, използвали удостоверения за стаж от тази фирма. До момента 40 от случаите са изпратени на Районната прокуратура в Кърджали. От НОИ посочват, че проверяващите обръщат внимание и на на пръв поглед дребни детайли – еднакви подписи, поправки без заверка, нечетливи данни за работодателя или трудови книжки, попълвани с един и същи химикал за различни работодатели.

Фиктивно назначени хора с инвалидни пенсии

През 2025 г. проверяващите установили и два случая на хора, получаващи пенсии за инвалидност, които били назначени на длъжности, несъвместими с противопоказанията, записани в решенията им на ТЕЛК. Единият от тях имал и право на чужда помощ.

Според констатациите на НОИ двамата изобщо не извършвали реална трудова дейност, а назначенията били фиктивни. Издадени са разпореждания за възстановяване на неправомерно получените суми.

Какво показват проверките

По данни на НОИ през последните три години е отказан достъп до средства от държавното обществено осигуряване на 349 самоосигуряващи се лица и 38 души, назначени по трудови договори. Институцията отчита, че по-добрият обмен на информация между държавните регистри и съвместните проверки с полицията позволяват по-рано да бъдат разкривани документи с невярно съдържание, фиктивни назначения и неправомерно декларирани обстоятелства.

Някои от установените фалшиви документи са били използвани и в други държави. След приключването на съответните наказателни производства информацията за тях се очаква да бъде предоставена на компетентните чуждестранни органи.

Редактор: Цветина Петкова