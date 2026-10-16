67-годишен кмет на населено място в област Кърджали е задържан по подозрение за изготвяне на фалшиви документи, използвани при кандидатстване за пенсия, съобщи кореспондентът на БТА Валентина Стоева.

Разследването започнало след постъпила информация за съмнителни удостоверения за осигурителен стаж. В хода на проверката служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ установили, че от името на фирма от Габрово били съставяни документи, удостоверяващи трудов и осигурителен стаж.

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Според полицията тези удостоверения били представяни пред Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали с цел отпускане на лични пенсии.

До момента разследващите са установили седем жители на областта, които са подали подобни документи в НОИ. При последвала проверка в сградата на кметство в региона полицаите открили още две удостоверения за осигурителен стаж. Предстои експертиза да установи дали те са истински. 67-годишният кмет е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Редактор: Цветина Петкова