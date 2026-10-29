Студено и дъждовно време ни очаква през следващите дни, като в началото на новата седмица на места количеството на валежите може да достигне между 30 и 50 литра на квадратен метър за денонощие. Това прогнозира синоптикът Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Причината е нахлуването на студен въздух от Източна Европа към Балканите и преминаването на циклон, който ще донесе обилни валежи.

През следващите дни времето ще остане облачно, с валежи на много места в страната. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. По-сериозна промяна се очаква в понеделник и вторник, когато синоптичната обстановка ще се усложни. Най-значителни количества дъжд се прогнозират в части от Западна България и Горнотракийската низина. Заради понижението на температурите през нощта и сутринта в крайните западни райони и по високите полета дъждът временно може да се примесва със сняг.

Рязко застудяване в началото на ноември, възможни са снеговалежи

Студеното и влажно време ще се задържи и през първата половина на ноември. По думите на Стоев средните температури през този период се очаква да бъдат под климатичните норми, а валежите - над тях.

След кратко прекъсване в средата на първото десетдневие към края му отново се очертават условия за циклонални валежи. Така началото на месеца ще бъде по-студено и с повече валежи от обичайното за сезона.

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Редактор: Ралица Атанасова