Комисията за регулиране на съобщенията е отправила запитване до компанията Meta във връзка с информацията за премахнати сатирични страници във Facebook в деня на президентските избори. От регулатора уточняват, че до момента не е постъпил официален сигнал или жалба по случая.

Позицията на комисията идва след журналистически запитвания за изчезването на въпросните страници от социалната мрежа.

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От КРС обясняват, че като национален координатор за цифровите услуги следят дали онлайн платформите спазват европейските правила, заложени в Акта за цифровите услуги. Комисията обаче няма правомощия пряко да определя какво съдържание може да бъде публикувано или премахвано от социалните мрежи.

Регулаторът може да разглежда сигнали за предполагаеми нарушения на задълженията на платформите, но за целта е необходимо да бъде сезиран по установения ред.

От КРС припомнят, че по време на избори социалните мрежи трябва да прилагат мерки за ограничаване на рисковете за изборния процес. Сред тях са противодействието на дезинформацията, нерегламентираната политическа реклама и други практики, които биха могли да повлияят на честността на вота.

Ако потребител смята, че негово съдържание е премахнато неправомерно, или компетентна институция установи съмнения за нарушение, може да бъде подаден сигнал до комисията. Той трябва да съдържа точните интернет адреси на засегнатите публикации или страници, описание на случая, основанията за предполагаемото нарушение и информация как е реагирала съответната платформа.

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От КРС подчертават, че засега не са получили подобно уведомление за премахнатите сатирични страници. Ако постъпи надлежно оформен сигнал, комисията ще го разгледа и ще предприеме действия в рамките на законовите си правомощия.

Редактор: Цветина Петкова