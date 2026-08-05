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Властите могат да предприемат стъпки за отнемане на правната защита, с която технологичните компании и техните ръководители
Постоянната комисия по информационни технологии към индийския парламент настоя Марк Зукърбърг да поднесе официално извинение, след като Facebook е премахнал видео с реч на премиера Нарендра Моди.
Според комисията ръководителят на Meta трябва да се извини в тридневен срок. В противен случай индийските власти могат да предприемат стъпки за отнемане на правната защита, с която технологичните компании и техните ръководители се ползват съгласно член 79 от индийския Закон за информационните технологии.
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A Parliamentary Standing Committee has demanded a personal apology from Meta CEO Mark Zuckerberg over the temporary removal of PM Narendra Modi's Facebook video.— LawBeat (@LawBeatInd) August 5, 2026
The panel warned that if the apology is not forthcoming, Meta could lose its safe harbour protection under Section 79… pic.twitter.com/qOsCFYnfXv
Искането е отправено в писмо на секретариата на Лок Сабха – долната камара на парламента – до Министерството на електрониката и информационните технологии. В документа се посочва, че видеото с обръщението на Моди е било премахнато около пет-шест часа след публикуването му.
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В речта си индийският премиер коментира скандала с изтичането на въпроси от Националния тест за прием във висши учебни заведения и представя мерките, които правителството предприема, за да предотврати подобни нарушения. Случаят предизвика масови протести в страната и доведе до оставката на министъра на образованието Дхармендра Прадхан.
Meta CEO Mark Zuckerberg has been given a three-day ultimatum by a parliamentary standing committee on Wednesday (August 5, 2026) to issue an apology for Facebook taking down Prime Minister Narendra Modi’s video, with the panel warning that the company’s legal immunity could be… pic.twitter.com/M6pEcUKeE5— The Hindu (@the_hindu) August 5, 2026
От парламентарната комисия подчертават, че разглеждат премахването на видеото като изключително сериозен случай и настояват за официално обяснение от страна на Meta.
В същото писмо комисията отправя призив и към индийското правителство да предприеме действия срещу ръководството на Google India. Причината е разследване на киберполицията в Хайдерабад, според което инвеститори са загубили над 4,8 млн. рупии (около 43 600 евро), след като са вложили средства в измамни инвестиционни приложения. Местното ръководство на Google е привлечено като съобвиняем по разследването, а депутатите настояват случаят да бъде разгледан с необходимата строгост.Редактор: Цветина Петкова
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