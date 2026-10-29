17-годишно момче е в болница с опасност за живота след тежка катастрофа край Търговище. Инцидентът станал около 22 часа на 28 октомври на общински път в близост до село Черковна.

По информация на полицията зад волана на лекия автомобил бил 19-годишен шофьор от разградското село Владимировци. При навлизане в ляв завой младият водач изгубил контрол над колата, която напуснала пътното платно вдясно и се блъснала странично в крайпътно дърво.

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При удара тежко пострадал 17-годишен младеж от Търговище, който пътувал на предната дясна седалка. Той е настанен за лечение в МБАЛ - Търговище с травма на гръдния кош. Лекарите определят състоянието му като животозастрашаващо.

На мястото на произшествието са изпратени и пожарникари от Търговище, които с помощта на специализирана техника съдействали за изваждането на пострадалото момче от автомобила.

Редактор: Цветина Петкова