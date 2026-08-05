Момче на 13 години е с опасност за живота след катастрофа край исперихското село Йонково, предаде кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова.

Сигналът за инцидентът е подаден в 22:20 ч. във вторник, съобщават от ОДМВР. Пристигналият на място полицейски екип установил, че на изхода на селото 19-годишна шофьорка от Малко Йонково, с двумесечен стаж зад волана и германска шофьорска книжка, се разсеяла, докато използвала мобилен телефон. Управляваният от нея автомобил се блъснал челно в крайпътно дърво.

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В колата са пътували още четирима младежи. На предната дясна седалка бил 17-годишен от село Дянково, а на задната седалка – 13-годишно момиче от Малко Йонково, 18-годишен младеж от село Голям Поровец и 13-годишният брат на шофьорката. При сблъсъка 13-годишното момче е получило черепно-мозъчна травма и фрактури на лицеви кости. То е с опасност за живота. 18-годишният е с фрактура на лявата ръка, а останалите пътници са с охлузни рани.

Пробата на шофьорката за употреба на алкохол е отрицателна. Взета ѝ е кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Ина Григорова