Лек автомобил с турска регистрация, пътуващ от Германия към Турция, е излязъл от пътното платно, скъсал е предпазната мантинела и се е преобърнал в насрещното платно, където спрял на около 200 метра след удара. Инцидентът станал на магистрала „Марица“.

Според първоначалните обяснения на шофьора катастрофата настъпила след внезапно спукване на гума. Благодарение на поставения предпазен колан и своевременно задействаните въздушни възглавници водачът не е пострадал.

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На мястото на произшествието беше изпратен екип на „Пътна полиция”, който регулираше движението и подпомагаше преминаването на автомобилите.

Редактор: Мария Барабашка