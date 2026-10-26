Ниска избирателна активност и пропуски в работата на някои от секционните комисии. Това са част от констатациите за изборния ден на гражданското сдружение „Будни хора“. От организацията посочват, че сред нарушенията преобладават грешки заради недостатъчна подготовка на членовете на комисиите.

Председателят на сдружението Бистра Чорбаджийски заяви в ефира на „Твоят ден", че екипите им са наблюдавали рискови секции в Ихтиман, Самоков, Божурище и Кърджали, както и в населени места около тях.

„В квартал „Изгрев“ в Ихтиман има три секции със списъци от общо 1200 души. Обикновено гласуват между 800 и 900 души, а на тези избори са гласували между 20 и 30. Обикаляхме и около 10 села в района, където също видяхме ниска активност. Когато питахме хората защо не гласуват, всички казваха, че чакат балотажа“, разказа Чорбаджийски.

„Масово нарушенията са заради недостатъчна компетентност или недостатъчно внимание към обучението, проведено от ЦИК непосредствено преди изборите. Има пропуски, защото хората не са прочели достатъчно добре методическите указания или не са внимавали“, заяви Ивелина Мраинова.

Двете поставиха акцент и върху необходимостта от по-добър подбор на членовете на секционните комисии.

„Изключително важно е обучителното звено на ЦИК да заработи и да започне да сертифицира секционните избирателни комисии. Трябва да има механизъм, който да отделя хората, готови да си свършат работата законно, от тези, които отиват там само за да получат едни безплатни пари“, посочи председателят на сдружението.

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