Европейската комисия изрази подкрепа за България след поредното нападение срещу търговски кораб в Черно море. От Брюксел предупредиха, че зачестяващите атаки с дронове представляват сериозна заплаха не само за сигурността на корабоплаването в региона, но и за икономическите интереси на Европейския съюз.

Позицията беше изразена от говорител на Комисията в отговор на журналистически въпрос за последния инцидент край българското крайбрежие, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. „Изцяло съпричастни сме с България на фона на тези последни удари“, заяви представителят на ЕК.

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Според Брюксел нападенията срещу цивилни плавателни съдове вече не могат да се разглеждат като отделни инциденти, а са част от тревожна тенденция на нарастващи рискове за сигурността в Черно море.

„Това е неприемлива ескалация, която създава опасности за сигурността на регионалното корабоплаване, за интересите на ЕС и за широката международна общност, която разчита на доставки през Черно море“, подчерта говорителят.

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От Европейската комисия свързаха влошаващата се обстановка с войната в Украйна. Според институцията последиците от конфликта вече засягат пряко безопасността на хората, международните доставки на храни и ключова инфраструктура. Брюксел настоява Черно море да остане безопасно и достъпно за международното корабоплаване, като заявява готовност за по-тясно сътрудничество с България и Румъния. „Готови сме да работим с България и Румъния по тези въпроси“, посочи говорителят на ЕК.

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Редактор: Цветина Петкова