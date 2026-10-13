Европа изразява пълната си солидарност с България след атаките с дронове срещу търговски кораби край българското Черноморие. Това заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола в публикация в социалните мрежи.

По думите ѝ нападенията създават допълнителна опасност за сигурността и стабилността в Черно море - регион, който има стратегическо значение за целия европейски континент.

ЕС и НАТО подкрепят България след атаките в Черно море: Премиерът разговаря с Фон дер Лайен и Рюте

„Европа изразява пълната си солидарност с България. Атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие представляват допълнителна заплаха за сигурността и стабилността в Черно море - регион от ключово значение за цяла Европа“, подчерта Мецола.

Европа изразява пълната си солидарност с България 🇪🇺🇧🇬 Атаките с дронове срещу търговски кораби край българските брегове създават допълнителна заплаха за сигурността и стабилността в Черно море - район с ключово значение за цяла Европа. Това е тревожна тенденция на нападения срещу гражданското корабоплаване. Тези атаки трябва да спрат. Моите мисли и съчувствия са с изчезналите моряци, техните семейства и всички засегнати. — Roberta Metsola (@EP_President) October 13, 2026

Председателят на Европейския парламент изрази сериозна тревога от зачестяващите нападения срещу гражданското корабоплаване и настоя те да бъдат прекратени. „Това е обезпокоителна тенденция на атаки срещу граждански плавателни съдове. Тези нападения трябва да спрат“, категорична беше тя.

Мецола отправи и послание на съпричастност към близките на моряците, които все още се издирват след инцидентите. „Мислите и съчувствието ми са с изчезналите моряци, техните семейства и всички засегнати“, заяви председателят на Европейския парламент.

ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова