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Тя сподели, че е претърпяла малка хирургическа интервенция и затова е с лепенки във видеото, с което информира за решението си
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард информира днес Управителния съвет и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че ще се оттегли от поста си на 7 февруари 2027 г.
Наследникът на Лагард ще бъде назначен от Европейския съветз.
I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej— Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026
Кристин Лагард не изключи възможността да напусне предсрочно поста си начело на ЕЦБ
В пулбикация в Х, в която Лагард уведомява за своето оттегляне, тя допълва: „Само за да избегна всякакви спекулации в социалните мрежи: лепенките на лицето ми са заради малка хирургическа интервенция, на която се подложих по-рано тази седмица".
Управителният съвет на Банката благодари топло на Лагард, пишат от ЕЦБ.Редактор: Цветина Петрова
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