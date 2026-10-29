Тя сподели, че е претърпяла малка хирургическа интервенция и затова е с лепенки във видеото, с което информира за решението си

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард информира днес Управителния съвет и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че ще се оттегли от поста си на 7 февруари 2027 г.

Наследникът на Лагард ще бъде назначен от Европейския съветз.

Кристин Лагард не изключи възможността да напусне предсрочно поста си начело на ЕЦБ

В пулбикация в Х, в която Лагард уведомява за своето оттегляне, тя допълва: „Само за да избегна всякакви спекулации в социалните мрежи: лепенките на лицето ми са заради малка хирургическа интервенция, на която се подложих по-рано тази седмица".

Управителният съвет на Банката благодари топло на Лагард, пишат от ЕЦБ.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: Европейската централна банка

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