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Спортни новини (28.10.2026 - късна)
Спортистите изразиха благодарност за подкрепата към тях
Шампионско посрещане за златния медалист Семен Новиков и носителя на бронзово отличие Кирил Милов след Световното първенство по борба в Астана.
Новиков изрази огромната си благодарност към всички, които са го подкрепяли по пътя към титлата, и сподели, че следващата му цел е спечелването на квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис.
Семен Новиков за световното злато: Просто трябва да вярваш в себе си
„Тренирах, мечтаех да постигна световна титла, работих и вярвах“, каза Новиков. Той сподели, че е щастлив от топлото посрещане и каза, че заради такива посрещания иска да печели златни медали.
Първи медал за България от Световното първенство по борбаРедактор: Цвета Лазаркова
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