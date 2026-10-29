Шампионско посрещане за златния медалист Семен Новиков и носителя на бронзово отличие Кирил Милов след Световното първенство по борба в Астана.

Новиков изрази огромната си благодарност към всички, които са го подкрепяли по пътя към титлата, и сподели, че следващата му цел е спечелването на квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Семен Новиков за световното злато: Просто трябва да вярваш в себе си

„Тренирах, мечтаех да постигна световна титла, работих и вярвах“, каза Новиков. Той сподели, че е щастлив от топлото посрещане и каза, че заради такива посрещания иска да печели златни медали.

Първи медал за България от Световното първенство по борба

Редактор: Цвета Лазаркова