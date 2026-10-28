След 13-годишна пауза България отново има световен шампион по борба при мъжете . В повторение на олимпийския финал от Париж Семен Новиков надделя над съперника си от Иран с 4:0 точки в категория до 87 килограма на първенството в Казахстан. Така след европейската и олимпийската си титла борецът завоюва и единственото злато от голямо първенство, което му липсваше. Часове след историческия успех шампионът сподели първите си емоции в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

„Чувствам се добре, трудно е да опиша тези чувства”, призна Новиков. Той допълни, че след триумфа на Олимпийските игри голямата му мечта била именно златото от световния шампионат, тъй като това било единственото отличие, което все още не беше печелил.

Първи медал за България от Световното първенство по борба

По думите му въпреки че финалът преминава под пълен контрол, най-тежкото изпитание по пътя към върха се оказва осминафиналът срещу азербайджанския му противник, решен в последните десет секунди. Новиков не скри, че срещата била изключително напрегната и тежка. „Надвих този съперник пет пъти поред, но той успя малко да ме изненада, а имаше и обстоятелства, заради които нямах концентрация на тази среща”, сподели той за драматичния сблъсък.

Златният медал носи и много силен личен заряд за бореца. „Този медал посвещавам на своя баща, защото два дни преди това той имаше юбилей и стана на 60 години. Бях му обещал, че след два дни ще му направя подарък”, разказа шампионът. Той изрази и огромна благодарност към българските фенове за хилядите топли съобщения и обич в социалните мрежи, като обеща, че ще отговори на всеки веднага щом намери свободно време.

Зад блясъка на медалите обаче стоят и периоди на тежко разочарование, в които Новиков сериозно обмислял край на състезателната си кариера. „Заради предишното ръководство мислех да се откажа”, заяви открито борецът. По думите му идеята на тогавашните ръководители била да се развива детско-юношеският спорт за сметка на мъжкия, докато според него трябвало да се работи паралелно и в двете направления.

Той призна също, че все още изпитва горчивина за пропуснатото световно първенство през миналата година. „Съжалявам, защото и тогава мислех така, а сега съм напълно убеден, че подарихме тази титла на съседите ни от Сърбия, а можех още тогава аз да стана световен шампион”, категоричен бе Новиков.

Шампионът подчерта, че усеща огромно уважение от страна на българите, с които се среща в ежедневието си, но споменът за отношението на предишните спортни управници остава горчив. По думите му от тях не е получил нито грам признание. „Гледаха ме отвисоко и се опитваха да ми доказват неща, които аз знам много по-добре от тях”, сподели Новиков.

След като вече притежава всички възможни големи титли в спорта, борецът гледа уверено напред към новите предизвикателства. „Най-хубавото е да умножаваш всички тези резултати. Просто трябва да вярваш в себе си”, каза световният шампион.

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Редактор: Мария Барабашка