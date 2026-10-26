Кирил Милов донесе първото отличие за България от Световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Действащият европейски шампион завоюва бронзов медал, след като постигна убедителна победа над австриеца Маркус Рагингер в малкия финал.

Българинът доминираше още от началото на срещата. След като получи възможност да атакува от партер, той два пъти пренесе съперника си и натрупа аванс от пет точки до края на първата част.

Кирил Милов е европейски шампион по борба

След подновяването на схватката Милов не позволи на 27-годишния австриец да промени развоя на двубоя. Националът ни успешно се защити от атака, след което повали противника си и прибави още четири точки към актива си. Последвал протест от австрийския щаб беше отхвърлен и така крайният резултат стана 10:0 в полза на българския борец.

Това е трето отличие за Кирил Милов от световни първенства. В кариерата си той вече има два сребърни медала, към които добави и бронза от Астана. По пътя към почетната стълбичка българинът записа три последователни победи, преди да бъде спрян на полуфиналите от беларусина Кирил Маскевич след оспорвана схватка, завършила 5:7.

Сребро за Семен Новиков от европейското първенство по борба

България има възможност да увеличи медалите си още във вторник. Олимпийският шампион Семен Новиков вече си осигури място на финала, докато Едмонд Назарян ще се бори за бронзово отличие. Междувременно започва надпреварата при жените. Единствената българска представителка Биляна Дудова ще излезе на тепиха в сряда в категория до 62 килограма.

Редактор: Цветина Петкова