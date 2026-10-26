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Коментар на Ружа Райчева, Цвета Димитрова и Николай Найденов
В първия ден от тази седмица гости в студиото на „Пресечна точка” са журналистът Ружа Райчева, пиар експертът Цвета Димитрова и политологът Николай Найденов.
Те дадоха оценка на президентските избори. Коментираха минимална разлика между първите двама кандидати за „Дондуков:" 2 - Илияна Йотова спечели около 40 хиляди гласа преднина пред Андрей Гюров.
След това гостите изразиха вижданията си какво очакват да се случи на балотажа в неделя.
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