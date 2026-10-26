Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску може да излезе от ареста, след като съдът в Букурещ отказа да удължи задържането му с още 30 дни. Магистратите отхвърлиха искането на румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма, съобщи кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Решението обаче не означава незабавно освобождаване. Настоящата мярка за неотклонение остава в сила до 29 октомври, а дотогава прокуратурата има възможност да обжалва съдебното определение. Ако то влезе в сила, Джорджеску ще бъде освободен под съдебен контрол.

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску остава в ареста

Разследването е свързано с предполагаема измама на бизнесмен, който според обвинението е претърпял финансови загуби от около 1,1 милиона евро. На този етап вината на бившия кандидат за държавен глава не е установена категорично и няма наложена окончателна присъда.

Докато съдът разглеждаше искането за продължаване на ареста, пред сградата на трибунала се събраха близо 250 привърженици на Джорджеску. Демонстрантите настояваха за освобождаването му, скандираха, че е невинен и обвиниха съдебната система в политически мотивирани действия. Сред лозунгите се чуваха „Калин Джорджеску е президент“, „Съдии - предатели“ и „Скалъпено дело“.

Арестуваха бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску

Съдебните проблеми на Джорджеску не се ограничават до разследването за предполагаемата финансова измама. Миналата седмица срещу него беше повдигнато обвинение по пето дело заради жест, определян като „легионерски поздрав“ и свързван с крайнодясното легионерско движение в Румъния.

Редактор: Цветина Петкова