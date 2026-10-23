Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску остава в ареста, реши днес Апелативният съд в Букурещ.

Магистратите уважиха жалбата на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма и отмениха първоначалното решение на Букурещкия трибунал от 13 октомври, според което подсъдимият трябваше да бъде освободен под домашен арест.

Румънски съд прати в ареста за 30 дни Калин Джорджеску

След заседанието Калин Джорджеску беше отведен обратно в Централния следствен арест на столицата. Въпреки студеното време и проливния дъжд, близо 500 негови привърженици се бяха събрали пред сградата на Апелативния съд в Букурещ, за да го подкрепят. За кратко те блокираха движението в района, предаде кореспондентът на БТА в румънската столица Мартина Ганчева.

Припомняме, че в четвъртък бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску беше обвинен по пето дело заради жест, възприеман като "легионерски поздрав".

Редактор: Дарина Методиева